الشريفي: ارهابيو داعش سيستهدفون رموزاً امنية وقادة عسكريين لاثارة الرعب

بين الخبير الامني احمد الشريفي، الاحد، ان عناصر داعش الارهابي سيستهدفون رموزاً امنية وقادة عسكريين بهدف اثارة الرعب، محذرا من استخدام اسلوب الاغتيالات من قبل العناصر الارهابية.

وقال الشريفي في تصريح متلفز ان “ عناصر داعش الارهابي في الطارمية تستخدم الجريمة المنظمة”.

واضاف ان “هجمات الدواعش في الطارمية ليست عشوائية بل هي محسوبة”، لافتا الى ان “الدواعش سيلجأون لتقنية الاغتيالات في المرحلة القادمة”.

وبين ان “الدواعش سيستهدفون رموز امنيين وقادة عسكرية لإثارة الرعب”، موضحا ان “الطرف الذي قصف المتظاهرين نفسه من يستخدم الاغتيالات الان”.