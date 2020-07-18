التربية: امتحانات الدراسة الاعدادية ستجرى في الجامعات والكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التربية، السبت، أن اللجنة الدائمة للامتحانات وجهت كتاباً رسمياً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة الاعدادية باداء الامتحانات العامة للدور الاول للعام الدراسي الحالي، في الجامعات والكليات والمعاهد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على مقترح التربية، وأوعز إلى كافة الجامعات باداء امتحانات المرحلة الاعدادية في ابنيتها، وذلك للحفاظ على قوة الامتحانات العامة ورصانتها وسهولة إدارتها لإنجاح سير تلك الامتحانات".

جدير بالذكر أن الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 8/8/2020 وتستمر لغاية يوم السبت الموافق 29/8/2020.