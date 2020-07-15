نواب يدعون وزير الداخلية للتحقيق في حادثة تقييد مدرس بسرير زوجته المتوفية بكورونا

ناشد نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، الاربعاء، وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق في حادثة تقييد مدرس بسرير زوجته المتوفية جراء اصابتها بفايروس كورونا من قبل الشرطة.

وقال رئيس القائمة في كركوك النائب ريبوار طه في بيان إن "المدرس على ملاك مديرية تربية محافظة كركوك (محمد كريم فقي) توفيت زوجته جراء اصابتها بفايروس كورونا في مستشفى كركوك العام وتم تقييده من قبل الشرطة بسرير زوجته المتوفية بعد مشادة كلامية".

واضاف طه، أن "هذا التصرف المشين والسيء بحق مدرس وفي مثل هذه الحالة رغم معاناته بفقدان زوجته، فضلا عن تسريب الصور الى مواقع التواصل ووسائل الإعلام أثار حفيظة الشارع الكركوكي ولا يمكن السكوت عنه".

وتابع، "اننا نطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا التصرف غير الاخلاقي".