العراق وتركيا يبحثان الربط المشترك لمنظومة الطاقة الكهربائية

بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش والسفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الثلاثاء، الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الكهرباء بحث بمكتبه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان أن "الوزير استهل حديثه عن المشتركات الهامة التي تسهم وبشكل فاعل بتوطيد العلاقات الاقتصادية والأخوية بين البلدين والتي ستكون ضمن خطط وزارة الكهرباء العراقية في الفترة المقبلة، والمتمثلة بعدة مشاريع، ابرزها الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية"، مشيراً الى، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في مختلف دول العالم بتوفير الطاقة الكهربائية في مجال الإنتاج، ولا يمكن ان يتم ذلك دون التحرر من القيود الروتينية".

من جانبه، أكد يلدز "أهمية مشروع الربط المشترك الذي سيعود بالنفع الكبير على البلدين، كونه سيخلق سوقاً تجارياً واعداً، يعمل على تحريك تجارة الطاقة بين البلدان المجاورة بشكل عام، فضلاً عن إيجاد شبكة كهربائية تزامنية متكاملة تهدف الى احداث استقرار في منظومة الطاقة".

واتفق الجانبان، بحسب البيان على "ضرورة القيام بالزيارات المتبادلة مما يدفع الى تبادل الخبرات، ويعود بالنفع على كلا الطرفين، والتأكيد على استغلال الفرص الاستثمارية، ومد افاقها، وجذب الشركات التركية المتخصصة الى العراق لتسهم في تطوير منظومة الكهرباء في البلاد".