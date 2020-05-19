الأخبار

العراق وتركيا يبحثان الربط المشترك لمنظومة الطاقة الكهربائية


بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش والسفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الثلاثاء، الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الكهرباء بحث بمكتبه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان أن "الوزير استهل حديثه عن المشتركات الهامة التي تسهم وبشكل فاعل بتوطيد العلاقات الاقتصادية والأخوية بين البلدين والتي ستكون ضمن خطط وزارة الكهرباء العراقية في الفترة المقبلة، والمتمثلة بعدة مشاريع، ابرزها الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية"، مشيراً الى، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في مختلف دول العالم بتوفير الطاقة الكهربائية في مجال الإنتاج، ولا يمكن ان يتم ذلك دون التحرر من القيود الروتينية".

من جانبه، أكد يلدز "أهمية مشروع الربط المشترك الذي سيعود بالنفع الكبير على البلدين، كونه سيخلق سوقاً تجارياً واعداً، يعمل على تحريك تجارة الطاقة بين البلدان المجاورة بشكل عام، فضلاً عن إيجاد شبكة كهربائية تزامنية متكاملة تهدف الى احداث استقرار في منظومة الطاقة".

واتفق الجانبان، بحسب البيان على "ضرورة القيام بالزيارات المتبادلة مما يدفع الى تبادل الخبرات، ويعود بالنفع على كلا الطرفين، والتأكيد على استغلال الفرص الاستثمارية، ومد افاقها، وجذب الشركات التركية المتخصصة الى العراق لتسهم في تطوير منظومة الكهرباء في البلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء: عطلة العيد ستكون من الاحد الى الخميس المقبل مع فرض حظر التجوال الشامل
النائب عامر الفايز : استبعاد جميع المرشحين الكفؤين لحقيبة النفط واختيار 5 شخصيات غير معروفة
الازمة النيابية: ارتفاع الاصابات بكورونا لا يتناسب مع الحظر المناطقي
الحشد الشعبي: ديالى تخلو من الدواعش “العرب والاجانب”
تفكيك ثلاث عبوات موضوعة داخل عمارة سكنية وسط بغداد
الامن الوطني يعلن ضبط محطة نفطية "مفرغة للتهريب" في البصرة
تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل والسليمانية
العراق وتركيا يبحثان الربط المشترك لمنظومة الطاقة الكهربائية
الصحة تعلن تسجيل 57 اصابة وشفاء 56 مصاباً من كورونا في العراق
ديالى تكشف هوية قتلى “مفرزة “وادي ثلاب” وتؤكد: بينهم اهم امراء داعش
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك