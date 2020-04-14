الحشد: نحن قوة أمنية رسمية ولم توجه لنا اتهامات باستهداف القواعد الأجنبية

أكدت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، أن الحشد قوة أمنية رسمية ولم توجه لها اتهامات باستهداف القواعد الأجنبية.

وقال مدير إعلام الهيئة، مهند العقابي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية، إن "الحشد قوة أمنية رسمية تابعة للحكومة العراقية تلتزم وتحترم علاقاتها الخارجية، حتى وأن كان لقيادات الحشد بعض الملاحظات على تلك الدول"، لافتاً إلى أن "أي اتهامات لم توجه للحشد الشعبي في استهداف القواعد الأجنبية".

وشدد على أن "أي تحرك عسكري للحشد هو ضمن إطار الدولة العراقية" مؤكداً أن "الحشد الشعبي قوة أمنية تم تشكيلها منذ سنين عدة وأسماء قياداتها معروفة ولديها قاعدة بيانات شاملة تضم جميع أسماء القيادات والمقاتلين".

وأشار العقابي الى أن "أي شخص يكون اسمه موجوداً في الحشد الشعبي أو قائد عنده أمر من رئيس الهيئة أو أمر ديواني إن كان يدير مديرية أو آمر لواء أو قائد منطقة هو رسمياً في الحشد الشعبي"، مبيناً أن "الحشد الشعبي لديه هيكلية معروفة وأسماء قياداته ومقاتليه معروفة أيضاً".

وبين أن "بعض الذين يدعون الانتماء لهيأة الحشد الشعبي هم ربما من المحسوبين على جهات سياسية أو جهات اخرى، وهؤلاء هم خارج منظومة الحشد"، داعياً "الجهات المختصة لمحاسبة ممن يدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي ويصرح ويهدد باسم الحشد".

وتابع العقابي أن "أي شخص يدعي أنه من ضمن تشكيلة الحشد الشعبي بالإمكان إرسال اسمه إلى الإدارة المركزية التأكد من وجود اسمه ضمن قاعدة البيانات"، مشيراً إلى أن "الهيئة غير مسؤولة عن أي شخص خارج منظومة الحشد ومسؤولية محاسبته يكون من قبل الجهات المختصة"