عبد المهدي : المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها سلمية

قال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة، ولا يمكن اعتبارها سلمية.

وذكر عبد المهدي، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أنه "اتخذنا الاجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "اللجنة العليا اتخذت اجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين، ولم يسجل العراق اي اصابة بالفيروس".

وبشأن تطورات المظاهرات الجارية، قال عبد المهدي، أن "المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة، ولا يمكن اعتبارها سلمية".

وعن قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، أكد عبد المهدي على ضرورة "إعطاء فرصة للحكومة للتفاوض بشأن قرار اخراج القوات الاجنبية".