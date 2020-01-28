القيادي في بدر معين الكاظمي يرجح وقوف أحد هذين الطرفين وراء استهداف السفارة الأمريكية ببغداد

رجح القيادي في منظمة بدر، معين الكاظمي، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020) ، وقوف طرفين وراء استهداف السفارة الامريكية في بغداد من اجل خلط الاوراق وجر البلاد الى الحرب مع واشنطن.

وقال الكاظمي في حديث صحفي، إنه "يعتقد ان الطرف الاول المستفاد من ضرب السفارة الامريكية، هم الامريكان نفسهم، من اجل خلط الاوراق وايجاد حالة من التعقيد في تطبيق قرار الحكومة المركزية بشأن الانسحاب من الاراضي العراقية، بحجة حماية السفارة".

واضاف ان "الطرف الثاني قد يكون مرتبط بتنظيمات إرهابية، لها صلة بتنظيم القاعدة، يحاولون اثارة مثل هكذا قضايا من اجل الابقاء على الوضع غير المستقر سياسيا بين بغداد وواشنطن"، مؤكدا ان "هذا ما يصبوا له اعداء العراق".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت الأحد (26 كانون الثاني 2020)، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر.

عقب ذلك، أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، القوات الامنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، قصف السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أكدت عدم تأثر العلاقات مع واشنطن "بهذه الأفعال".