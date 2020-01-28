محلل: واشنطن تتجه للحرب الناعمة في العراق ببث الاشاعات واشغال الراي العام

بين المحلل السياسي مؤيد العلي، الثلاثاء، توجه واشنطن للحرب الناعمة في العراق من خلال بث الاشاعات واختلاق الازمات لإشغال الراي العام وصرف النظر عن خروجهم من العراق.

وقال العلي لـ/ المعلومة /، ان “واشنطن بعد عجزها عن خلق راي عام او حكومي مؤيد لوجودها في العراق اتجهت لإسلوب الحرب الناعمة”.

وأضاف ان “هذه الحرب تقتضي ببث الاشاعات والاختلافات بين أبناء البلد وافتعال أزمات تلهي الرأي الشعبي والحكومي”، مشيرا الى ان “الخطة تشمل خلق قضايا تشغل الراي العام ونشرها واحدة بعد الأخرى”.

وأوضح ان “الغرض منها عدم فسح المجال للرأي العام بالحديث عن اخراج القوات الأميركية من البلاد”، لافتا الى ان “واشنطن سخرت مدونين وممولين يروجون للأحداث والقضايا التي تشغل بها الراي العام وصرف انظارهم عن قضية اخراجهم من العراق”.

وكان مجلس النواب صوت، في كانون الأول الماضي، على قرار يوصي الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق على خلفية استهداف طائرة أميركية لعجلات تقل نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني مما أدى الى استشهادهما مع اخرين