عمليات بغداد: متظاهرون القوا رمانة باتجاه القوات الامنية بالخلاني ادى لإصابة سبعة منتسبين

اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس الاثنين، عن اصابة سبعة منتسبين بانفجار رمانة هجومية القاها متظاهرون في ساحة الخلاني.

وقالت القيادة في بيان "لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها بحالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية واستخدام العنف"، مبينة ان "قواتنا تُمارس ضبط نفس عالي كما تمارس مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف".

واضافت انه "تم القاء رمانة هجومية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة سبعة منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة الأولية للحادث".

ودعت القيادة "كافة المتظاهرين السلميين الى العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الامنية لحماية المتظاهرين وتامين منطقة التظاهر"، مشيرة الى انها "لاتنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".