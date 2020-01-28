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البطيخ : الحلبوسي قطع شوطا كبيرا مع الامريكان بشأن اقليم الانبار


كشف عضو ائتلاف دولة القانون غضنفر البطيخ، الاثنين، عن أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قطع شوطا كبيرا مع الأميركيين بشأن مشروع إقليم الانبار، داعيا الى ارجاع مجالس المحافظات لافشال المشروع.

وقال البطيخ في تصريح صحفي : إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قطع شوطا كبيرا مع الامريكان بشأن قضية إقليم الانبار”، مؤكدا أن “افشال المشروع يأتي من خلال اعادة مجالس المحافظات لأن مجلس الانبار هو بالضد من تحركات الحلبوسي ولذلك سعى الاخير الى انهاء عمل المجالس وهذا مخالف للدستور والقانون”.

وأضاف البطيخ، أن “ملف مجالس نينوى وكركوك هي ايضا تحدد رغبة جمهورها بشان الإقليم”، مؤكدا أن “عودة المجالس المحلية هي الاحل الامثل لمنع تنفيذ هذه المشاريع والمضي بها”.

وكانت صحيفة “الاخبار” اللبنانية كشفت في تقرير لها، اليوم الاثنين، عن وجود خلافات حول شكل الإقليم السني بين قيادات سنية بارزة، مشيرة إلى أن “الاقلمة السنية” تعني دخول العراق تلقائيا في “صفقة القرن”.

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البطيخ : الحلبوسي قطع شوطا كبيرا مع الامريكان بشأن اقليم الانبار
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