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قائد شرطة ذي قار : سنعيد نشر العجلات العسكرية قرب المتظاهرين لمنع الهجمات الإرهابية


أفاد قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، الاثنين، بإعادة نشر العجلات العسكرية بالقرب من ساحات التظاهر التابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة الاستعداد لمنع أي اعتداء على المتظاهرين.

وقال الاسدي في حديث صحفي :”أصدرنا  توصيات عاجلة لقوات الشرطة والمرور لمنع اي عجلة لا تحمل الارقام من السير في شوارع محافظة ذي قار”.

وأضاف، أن “العجلات العسكرية والاسلحة المتوسطة ستعود بالقرب من المتظاهرين لمنع اي هجوم ارهابي عليهم في حال حدوثه”، مؤكدا أن “الاجهزة الامنية مستنفرة من اجل القاء القبض على الجناة وتقديمهم الى المحاكم المختصة لمنع تكرار الحادثة”.

وفي وقت سابق اتهم قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، الاثنين، اطرافا بالوقوف وراء الهجوم المسلح الذي استهدف ساحة الحبوبي في ساعة متقدمة من صباح اليوم، فيما بين أن الشخص الذي استشهد هو ابن عمه.

وشهدت ساحة الحبوبي، في مدينة الناصرية بذي قار، ليلة أمس، هجوماً من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، فتحوا النار على المتظاهرين وقاموا بحرق خيم المعتصمين.

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قائد شرطة ذي قار : سنعيد نشر العجلات العسكرية قرب المتظاهرين لمنع الهجمات الإرهابية
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