نائب: الكتل السياسية اتفقت على ثلاث شخصيات غير جدلية لرئاسة الوزراء

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الاثنين، أن الكتل السياسية اتفقت على ثلاثة مرشحين غير جدليين لتولي منصب رئاسة الوزراء كما دعت إليها المرجعية والدينية، فيما بين أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف رئيس الوزراء خلال اليومين المقبلين.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية مستمرة في عقد اجتماعاتها لحسم منصب رئاسة الوزراء بشكل سريع لتحقيق مطالب المواطنين”، لافتا إلى إن “الكتل اتفقت على ثلاث شخصيات غير جدلية من بينها عبد الغني الاسدي ومحمد توفيق علاوي”.

وأضاف أن “محمد توفيق علاوي يعد المرشح الاوفر حظا في تولي منصب رئاسة الوزراء وهنالك تأييدا سياسيا له”، مبينا أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف رئيس الوزراء خلال اليومين المقبلين”.