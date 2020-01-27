الحشد الشعبي يعلن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نينوى

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من الحشد الشعبي، الاثنين، الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لادامة زخم التواجد.

وقال اعلام الحشد، في بيان إن “تعزيزات عسكرية كبيرة من قطعات الحشد الشعبي وصلت إلى قاطع عمليات نينوى للحشد وذلك لتعزيز قطعات الحشد المتواجدة بقاطع المسؤولية”.

وأضاف، أن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفت انسحاب أي قوة لها ضمن القاطع”، مؤكدةا في الوقت نفسه “استمرار عملياتها الأمنية الواسعة ومتابعة الوضع الامني على الحدود السورية.”

وأشار إلى أن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أكدت التواصل مع وجهاء وابناء محافظة نينوى لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى للجيش العراقي والاجهزة الأمنية”.