الأمن النيابية تكشف عن خطة اعادة انتشار ستشمل اغلب المحافظات

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، عن خطة اعادة الانتشار للقوات الامنية ستشمل اغلب محافظات البلاد خلال العام الجاري.

وقال العزاوي في تصريح صحفي ان” اغلب محافظات البلاد ستشهد خطة واسعة لاعادة الانتشار للقوات الامنية بمختلف عناوينها خلال العام الجاري في اطار تعزيز الجهد الامني وسد الفراغات ودعم القواطع التي تحتاج الى قوات اضافية جديدة”.

واضاف العزاوي،ان” اعادة الانتشار وتبادل القواطع بين القوات الامنية تاتي ضمن ستراتيجية شاملة معتمدة من قبل الوزارات الامنية تتلائم مع المشهد الامني العام”،

مؤكدا أن “بعض المحافظات ومنها ديالى بحاجة ماسة لقوات اضافية لسد الفراغات وانهاء بعض التحديات في مشهدها الداخلي”.

واشار العزاوي الى ان” تسليم ملف الامن للشرطة في عدة محافظات جنوبية هي بداية ستراتيجية اعادة الانتشار ودفع قوات الجيش الى خارج المدن والمناطق الحدودية من اجل تعزيز الاطواق الخارجية ومواجهة اي تحديات امنية”.