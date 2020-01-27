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الخارجية الروسية: على السلطات العراقية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية


علقت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، على حادثة قصف السفارة الأمريكية في بغداد، مشددة أنه يتوجب على السلطات المحلية توفير الأمن لجميع الهيئات الدبلوماسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم، "يجب ضمان أمن أي مؤسسة دبلوماسية بالتأكيد. لا نعتبر أنه يجوز الخروج و(تجاوز) عن هذا المعيار"، مشددا إنه يجب على واشنطن والعراق التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. 

واضاف ريابكوف للصحفيين "إننا ننطلق دائما من حقيقة أن مسألة وجود قوات من دولة أخرى في أراضي أي بلد يتم تحديدها أساسا في العلاقة بين سلطات هذا البلد والدولة التي ترسل هذه القوات".

وتابع ريابكوف "الظروف تتغير، وسلطات البلد المضيف عدلت موقفها، وبناء عليه، ينبغي على الجانب الآخر أن يستجيب بطريقة مناسبة". 

يذكر أن خمسة صواريخ (مجهولة المصدر)، سقطت أمس الأحد، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإن واحدا منها سقط في محيط السفارة الأمريكية.

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