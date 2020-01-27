جنايات ميسان تصدر أحكاما مختلفة لمدانين بالمتاجرة بالمخدرات‎ ‎

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، أحكاما مختلفة على مدانين اثنين مع غرامات مالية بحقهم عن ‏جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة فيها‎.‎

وقال ممجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة جنايات ميسان نظرت قضيتين ‏تتعلقان بحيازة وتجارة المواد المخدرة،حكمت على المدان الاول بالسجن عشر سنوات فيما قضت ‏بالسجن ست سنوات على المدان الثاني مع غرامات مالية بحقهما مقدارها عشرة ملايين دينار ‏وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمدة سنة واحدة‎".‎

وأضاف أن "كيسا من مادة المثيل امفيتامين وبوزن كليو غرام واحد عثر عليها في ‏دشبول سيارتهما في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان‎".

وأشار إلى أن "الاحكام بحق المدانين تأتي وفقا لاحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات ‏والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".‏