الداخلية: القبض على عصابة سرقت 120 مليون دينار من داخل منزل ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إلقاء القبض على عصابة لقيامها بسرقة 120 مليون دينار من داخل منزل شمال غربي العاصمة بغداد.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "مفارز مكتب الخضراء التابعة إلى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري، ألقت القبض على عصابة للسطو المسلح لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره 120 من داخل دار شمال غربي بغداد".

وأضاف البيان، أنه "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بجريمتهم، وقد تم عرض أوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٠ ق.ع)".