قائد شرطة ذي قار: المحافظة تتعرض الى هجمة شرسة لاثارة الفوضى فيها

وجه قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، الاثنين، رسالة الى أبناء المحافظة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها خلال الساعات الماضية، محذرا من انفلات أمني لا يمكن السيطرة عليه بسهولة.

وقال الاسدي في بيان إن “ذي قار اليوم تتعرض لهجمة شرسة تدار من على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المؤججة للفتن والهادفة لأثارة الفوضى في محافظتنا العزيزة. انهم يحرضون على التصادم بين قواتكم الأمنية وابنائكم ندعوكم للعمل معنا في هذه الأجواء المشحونه للتهدئة وإعادة السلم “.

وأضاف أن “دوركم اليوم لإخماد هذه الفتن والتعريف بدور رجال الشرطة دورا مهم لحقن الدماء وحفظ الامن بالاستقرار”،

مشيرا إلى ان “ما حدث ليلة الامس كان نتيجة لعدم تواجدنا بالقرب من الحبوبي بسبب رفض أبنائنا المتظاهرين وزعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية ما أدى الى تسلل العابثين والتعرض للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية وسبب هذا كله هو مايتم ترويجه من الفتن او تواجد قوات من خارج المحافظة ومايقال بالأعلام المؤجج للشارع”.

وتابع، أن “شرطة ذي قار لن تتخلى عن دورها الأمني ونطلب منكم ارسال ممثلين عن التظاهرات للتعاون بإعادة نشر القوات الأمنية لمنع أي خرق أمنى في محافظتنا العزيزة”، مخاطبا المتظاهرين: “اعتصامكم في ساحة الحبوبي المخصصة للاعتصام يوفر لنا تفويت الفرصة على العابثين بأمننا ويتيح لنا توفير اقصى درجات الامن والاستقرار في محافظتنا لنشر السيطرات واعاده ضبط الامن”.

وطالب الاسدي كل العقلاء في ذي قار ان “يهبوا للمساندة لحقن الدم وتفويت الفرصة على العابثين بأمننا ولن يستقر الامن بلا تعاون حقيقي من الأهالي والمتظاهرين على وجه الخصوص”، مشيرا إلى ان “الانفلات الأمني سوف يسبب فوضى كبيره لن يتم السيطرة عليها بسهولة ولا نريد لمحافظنا ان يأتي أي شخص او قوه تفرض على محافظتنا من خارج المحافظة”.