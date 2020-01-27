العامري: الاعتداء على السفارات هدفها اعاقة رحيل القوات الاجنبية

علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، على قصف السفارة الاميركية في بغداد امس، فيما اشار الى ان الاعتداء على السفارات هدفها اعاقة رحيل القوات الاجنبية.

وقال العامري في بيان "نرفض الاعتداء على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالعراق".

واضاف ان "هذه الاعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة واعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الاجنبية التي صوت عليها مجلس النواب العراقي"، داعيا الحكومة الى "العمل الجاد في حماية البعثات الدبلوماسية وكشف المتورطين بها".

وأكد القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الاثنين، عدم وقوف "فصائل المقاومة" وراء القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد أمس.

يذكر أن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء أمس الأحد، على المنطقة الخضراء بدون خسائر، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فيما أفاد مصدر أمني بأن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأميركية.

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأحد، بياناً حذر فيه من تعرض البلاد لـ"تداعيات خطيرة" نتيجة هذه الأعمال، مؤكداً التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية، كما إشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم إلى القضاء.