رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يخصص طائرة لاجلاء العراقيين من الصين

افاد مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه ظهر اليوم ببدء استعدادات لارسال طائرة خاصة الى الصين لاجلاء أبناء الجالية العراقية في مدينة ووهان، على خلفية تفشي وباء (كورونا).

واوضح المصدر ان هذا التوجيه، جاء بعد اجتماع استثنائي عقده عبد المهدي صباح اليوم مع لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الخارجية والداخلية والصحة والنقل وممثلي وزارات النفط والتعليم العالي والهلال الاحمر لبحث الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وزير الخارجية محمد الحكيم أجرى اتصالات مع السفارة العراقية في بكين وجهات صينية لنقل أبناء الجالية العراقية لأماكن آمنة.