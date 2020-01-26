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الجيش يقصف لتجمعات داعش الارهابي في السبيعات على حدود صلاح الدين


أكد مصدر امني في محافظة ديالى، الأحد (26 كانون الثاني، 2020) قصف تجمعات داعش الارهابي في منطقة السبيعات على الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.

وقال المصدر ان "مفارز الجيش قصفت تجمعات لتنظيم داعش الارهابي في منطقة السبيعات على الحدود بين ديالى وصلاح الدين (90 كم شمال بعقوبة) بالهاونات بعد رصد تحركات لعجلة تقل مسلحين للتنظيم".

واضاف المصدر، ان "القصف هو السادس من نوعه خلال الاسابيع الماضية لمنطقة السبيعات والقرى القريبة منها والتي تنشط بها خلايا تنظيم داعش منذ اشهر كونها فارغة"، لافتا الى انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف مسلحي التنظيم".

وتعد السبيعات من المناطق الخطيرة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بسبب نشاط تنظيم داعش الارهابي فيها.

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الجيش يقصف لتجمعات داعش الارهابي في السبيعات على حدود صلاح الدين
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