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المتحدث باسم حركة النجباء يتحدث عن ايميل مزور للسفارة الاميركية عيَّنَ عشرات المسؤولين في حكومة العبادي


أكد المتحدث باسم حركة النجباء المنضوية في الحشد الشعبي، نصر الشمري، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، قيام مواطن عراقي بانتحال صفة السفارة الامريكية عبر ايميل مزور، تمكن من خلاله من تعيين عشرات المسؤولين في الحكومة العراقية.

وقال الشمري في تصريح متلفز، إن "الولايات المتحدة تتدخل في العراق بشكل كبير لمستوى تعيين مسؤوليين ، وتشير معلومات الى أن احد العراقيين قام بانتحال صفة السفارة الامريكية عبر ايميل مزور، تمكن من خلاله من تعيين عشرات المسؤولين والمدراء العاميين في الحكومة العراقية".

واضاف أن "الحكومة كشفت عن ذلك من خلال رفضها لاحد الاسماء التي ارسلها  الايميل، وعند مخاطبة السفير الامريكي بذلك، نفى أن تكون السفارة وراء هكذا طلب".

وتابع الشمري، أن "امريكا تتدخل في كل شيء بالعراق، لدرجة أن شارعا لا يتم تبليطه في العراق من دون موافقتها"، مشيرا إلى أن "المماطلة التي تتبعها الولايات المتحدة باخراج قواتها من العراق، لن تغنيها عن اخراجها ،  لأن القواعد والقوات الامريكية بالعراق، بحسب القانون العراقي، باتت قواعدا غير رسمية، وعليها أن تخرج عاجلا ام اجلا".

وصوت مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، في جلسة استثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، وإلغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الامريكية، من قبل الحكومة العراقية.

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المتحدث باسم حركة النجباء يتحدث عن ايميل مزور للسفارة الاميركية عيَّنَ عشرات المسؤولين في حكومة العبادي
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