الأخبار

خبير قانوني يقترح حلاً لـ"إنقاذ" الانتخابات المبكرة ومعالجة وضع المحكمة الاتحادية


اقترح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، حلاً آنياً على مجلس النواب لـ"إنقاذ" الانتخابات المبكرة ومعالجة وضع المحكمة الاتحادية التي قال إن نصابها اختل بعد إحالة أحد القضاة إلى التقاعد، ما يمنعها من المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة في حال إجرائها.

وقال حرب في حديث صحفي إن "مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سواء لمجالس المحافظات أو الانتخابات العامة هو جزء أساسي ومهم لاستكمال خطوات الانتخاب"، مبيناً أن "المادة 3 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس تسعة، ‏وبإحالة القاضي فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد ثمانية، بالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً، ما يعني الحاجة لمعالجة هذا الخلل بشكل قانوني لضمان بقاء المحكمة الاتحادية بكامل صلاحياتها".

وأضاف حرب، أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو أمر صعب بهذه المرحلة في ظل وجود خلافات وتقاطعات سياسية حولها بين الأطراف البرلمانية داخل مجلس النواب، ما يعني أن هناك حاجة لإيجاد مخرج قانوني لمعالجة مشكلة فعالية المحكمة الاتحادية".

ولفت إلى أن "الحل الآني والسريع يكون من خلال تشريع مجلس النواب لقانون التعديل الأول للأمر الديواني رقم 30 لسنة 2005 وإلغاء المادة الثالثة منه ما يجعل المحكمة تعمل بصلاحيات كاملة بالرغم من وجود ثمانية أعضاء فيها، وهذا التشريع القانوني لا يحتاج الا لتصويت نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد وليس أغلبية الثلثين كما هو الحال بقانون المحكمة الاتحادية".

 

ومضى حرب إلى القول إن "اعتماد هذا الحل سينقذ الوضع العام خاصة أن هناك مطالب جماهيرية ودعوات من المرجعية لإجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر لن يتحقق ما لم تعود للمحكمة الاتحادية فعالية عملها بشكل كامل للمصادقة على نتائج الانتخابات".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش يقصف لتجمعات داعش الارهابي في ’’السبيعات’’ على حدود صلاح الدين
المتحدث باسم حركة النجباء يتحدث عن ايميل مزور للسفارة الاميركية عيَّنَ عشرات المسؤولين في حكومة العبادي
خبير قانوني يقترح حلاً لـ"إنقاذ" الانتخابات المبكرة ومعالجة وضع المحكمة الاتحادية
مديرية الدفاع المدني تصدر ايضاحاً بشأن ’’فيروس كورونا’’ وتعلن آلية الوقاية منه
بابليون: لن نتسامح مع خاطفي العراقي والفرنسيين الثلاثة مهما كانت انتماءاتهم
سروة عبد الواحد تسلم نفسها للقضاء بعد صدور مذكرة قبض بحقها
عبد المهدي يترأس اجتماعاً لبحث موضوع فايروس ’’كورونا’’ وإجلاء العراقيين في ووهان الصينية
شيخ قبيلة بني مالك في البصرة ينتقد البيانات التي تصدر باسمه ويضفها بالمزورة
إخماد حريق بعد دقائق من اندلاعه داخل بناية تجارية بالشورجة
مطار بغداد يتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين بسبب فيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك