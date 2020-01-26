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مديرية الدفاع المدني تصدر ايضاحاً بشأن ’’فيروس كورونا’’ وتعلن آلية الوقاية منه


أصدرت مديرية الدفاع المدني، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، إيضاحاً بشأن ’’فيروس كورونا’’ وأعلنت عن آلية الوقاية منه.

وقالت المديرية في بيان إن "سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان الصينية. وكانت معظم الحالات مرتبطة وبائية بسوق للمأكولات البحرية والحيوانات الأخرى".

كيف تنتقل العدوى؟

لم يتم اكتشاف كيفية انتقال العدوى حتى الآن. ولكن طبقا لما هو متوفر حاليا فإنه يرجح أن الإصابات في الإنسان كانت ناتجة عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس.

متى يشتبه في الحالة؟

إذا أصيب شخص بأعراض تنفسية حادة وكان قادم من الصين خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض أو لديه اتصال وثيق خلال ال 14 يوم الماضية مع حالة مؤكدة تم تشخيصها مختبريا

أعراض المرض وعلاماته:

معظم الحالات تعاني من أعراض تنفسية حادة (سعال وضيق في التنفس وأعراض التهاب رئوي حاد) وارتفاع في درجة الحرارة.

إجراءات منع العدوى في المرافق الصحية:

مازالت طرق انتقال العدوى بالمرض غير محددة وعليه فإن الإجراءات العامة لمنع العدوى تتمثل في الآتي:

1.غسيل اليدين بشكل مستمر وتطهيرها.

2. تهوية غرف المرضى جيدة.

3. تطبيق إجراءات منع العدوى بالتلامس والرذاذ مع الحالات المشتبهة والمؤكدة

4. يجب الرجوع إلى إرشادات منع العدوى بمرض الكورونا MERS وحتى صدور إشعار آخر.

العلاج :

حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس الكورونا، فقط يتم علاج أعراض المرض. كما لم يتم اكتشاف لقاحات ضد الفيروس المسبب للمرض.

الإجراءات في منافذ الدخول: (المطارات والموانئ والحدود البرية) :لا توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ أي إجراءات إضافية على المسافرين القادمين ( بشكل مباشر أو غير مباشر) من وإلى الصين حتى الآن. أما في حال ظهور أعراض تنفسية قبل أو أثناء أو بعد العودة من السفر ينصح المسافر بمراجعة الطبيب على الفور.

نصائح صحية للقادمين من دول ظهر فيها المرض:

في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة خلال 14 يوم من تاريخ القدوم من منطقة يشتبه وجود المرض بها ينصح بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي فور ظهور أعراض مشتبهة مع مشاركة المعلومات المتعلقة بالسفر مع الطبيب المعالج وعدم الاعتماد على الآراء الشخصية بهذا الشأن. وضرورة تجنب مخالطة الآخرين قدر المستطاع، مع اتباع طرق الوقاية المذكورة من قبل ( تجنب مخالطة الآخرين - الالتزام بآداب السعال والعطس - غسل اليدين باستمرار - تغطية الفم والأنف - تجنب التقبيل والمصافحة).

نصائح صحية للمسافرين إلى دول ظهر فيها المرض:

أ. تجنب مخالطة مرضى مصابين بأعراض تنفسية

ب. تجنب الاتصال بحيوانات ( حية أو ميتة) أو تناول المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات والمأكولات البحرية أو في الأماكن المزدحمة.

ج. المحافظة على نظافة اليدين باستمرار وخاصة إذا اضطرت الظروف لمخالطة حيوانات أو مأكولات بحرية أو مخالطة مرضى بأعراض تنفسية .

د. لبس الكمام الواقي عند الاختلاط بأشخاص يشتبه إصابتهم بالمرض.

هـ. المحافظة على العادات الصحية التي تزيد من مناعة الجسم مثل الغذاء الصحي وممارسة الرياضة وأخذ القسط الكافي من النوم والابتعاد عن الإجهاد.

عند ظهور أعراض تنفسية أثناء السفر يجب الآتي:

أ-البقاء في المنزل وتجنب مخالطة الآخرين.

ب- مراجعة أقرب مركز صحي على الفور مع إعطائهم المعلومات الكاملة عن السفر ومخالطة حيوانات أو أفراد مصابين إن وجد ج. تجنب السفروالتحرك عند وجود أعراض تنفسية

د- تغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أوالعطس واتباع الإرشادات الوقائية فيما يختص بآداب السعال والعطس.

هـ- عدم لمس الأنف والفم والعين بعد المصافحة أو بعد لمس أي سطح محتمل تلوثه.

و- تجنب التقبيل والمصافحة عند التحية لمنع و انتقال العدوى بالرذاذ.

ز. المحافظة على نظافة اليدين وغسلهما لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو المطهرات.

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