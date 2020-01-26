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بابليون: لن نتسامح مع خاطفي العراقي والفرنسيين الثلاثة مهما كانت انتماءاتهم


اكد الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الاحد، انه لن يتسامح مع خاطفي العراقي والفرنسيين الثلاثة مهما كانت انتماءاتهم.

وقال الكلداني في بيان "اقولها بكل جرأة، خطف المواطنين خط احمر"، مبينا "بيننا وبين المسيئين القضاء".

واضاف "خطف المسيحي طارق متوكا مع مجموعة من الفرنسيين استهتار بكل قيم السماء"، مطالبا بـ"فك خطفهم بلا شرط او قيد".

وتابع "لن أتسامح مع الخاطفين مهما كانت انتماءاتهم ومبرراتهم".

وأفادت مصادر صحفية، اول امس الجمعة، باختفاء ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة غير حكومية قرب مبنى السفارة الفرنسية في بغداد.

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