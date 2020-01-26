سروة عبد الواحد تسلم نفسها للقضاء بعد صدور مذكرة قبض بحقها

سلمت النائبة السابقة، والقيادية في تحالف ’’الجيل الجديد’’ سروة عبد الواحد، الاحد (26 كانون الثاني 2019)، نفسها الى السلطة القضائية، بعد صدور مذكرة قبض بحقها.

وذكرت عبد الواحد في بيان أنها "سلمت نفسها صباح اليوم، الاحد للقضاء بعد ان صدر بحقها مذكرة القاء قبض نتيجة شكوى قدمها مدير شرطة سليمانية بسبب تغريدة".

قبيل ذلك، قالت السياسية العراقية سروة عبد الواحد، إنه لم يعد أحد يصدق ما تقوله الاجهزة الامنية في العراق على خلفية مقتل الزميل آمانج باباني وزوجته وابنه في السليمانية، حيث قالت شرطة السليمانية انه العملية كانت "عملية انتحار".

وذكرت عبد الواحد قي تغريدة على حسابها تويتر: "لم يعد أحد يصدق ما تقوله الأجهزة الأمنية في العراق، عندما تم اغتيال سردشت عثمان الصحافي الشاب في اربيل قالت السلطة كان له ارتباط بالإرهابيين، قتل آمانج ولأنه لن يصدقه أحد على انه انتحار إذا لم يكن هناك جهة محايدة في التحقيق".

وأضافت: "طبعا هذا ينطبق على كل العراق ليس في الاقليم فقط".