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عبد المهدي يترأس اجتماعاً لبحث موضوع فايروس ’’كورونا’’ وإجلاء العراقيين في ووهان الصينية


ترأس رئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، لجنة وزارية لبحث تطورات ’’فيروس كورونا’’ الصيني.

وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة على منصة "تويتر" إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس صباح اليوم لجنة وزارية حضرها وزراء الخارجية والداخلية والصحة والنقل وممثلي وزارات النفط والتعليم العالي والهلال الاحمر".

وأضاف أن "اللجنة بحثت تطورات فيروس كورونا والاجراءات اللازم اتخاذها في منافذنا الحدودية واليات اجلاء الجالية العراقية في ووهان الصينية".

وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم، قد أعلن أمس السبت، عن متابعة الوزارة مع الجهات الصينية سلامة العراقيين ونقلهم الى أماكن آمنة، في الصين.

وذكر الحكيم في بيان أن "الوزارة تتابع عبر سفيرنا في بكين أحوال الأعداد الكبيرة من الطلبة والتجار ومكاتب الشحن والمسافرين العراقيين، مع الجهات الصينية لتأمين سلامتهم وتسهيل مهمة نقلهم إلى أماكن آمنة".

وأضاف ، أنه "في العراق تم وضع المفارز الطبية في المطارات، والمنافذ الحدودية، تقوم بفحص القادمين من الصين".

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت، الجمعة ( 24 كانون الثاني 2020)، عن اجراءاتها بشأن متابعة الطائرات القادمة من الصين إلى العراق، وذلك على خلفية تسجيل منظمة الصحة العالمية اصابات بفيروس جديد من فصيلة "كورونا".

وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الامراض الوبائية والفايروسات تنتشر في كل انحاء العالم"، مؤكداً عدم "تفشي اي حالة إصابة وبائية بالمرض او غيره في جميع محافظات العراق".

وأضاف البدر، أن "الاجراءات الاحترازية والوقائية تجري في كل المطارات والمنافذ الحدودية في كل انحاء البلاد"، مبيناً أن "الطائرات ووسائل النقل الأخرى القادمة من مناطق تعاني حالة صحية معينة او فايروس تخضع الى اجراءات صحية عن طريق كوادر الصحة الموزعة في المنافذ والمطارات".

وأوضح، أن "الفرق تقوم بفحص جميع الركاب والطاقم، واذا كانت هناك اي علامات لاي حالة وبائية يتم أخذ جميع المعلومات، ومن يثبت لديه اي حالة مرضية ينقل للردهة المخصصة وتجرى له التحليلات".

وبشأن الفيروس الوبائي المنتشر في الصين، قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة، إن "الفيروس منتشر حاليا في الصين، وهنالك اجراءات تلزم فحص الطائرات القادمة من الصين إلى العراق بالتعاون والتنسيق مع المطارات"،

مشيراً إلى أن "الصحة اعدت مسبقا خططا للتعامل مع أي طارئ صحي، وهيأت ردهات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع أي متغير ووفرت كافة الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة".

ويواصل الفيروس الغامض، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه فصيل جديد من فيروسات "كورونا"، انتشاره بوتيرة سريعة بعد أن تأكد وصوله إلى 5 دول، منذ إعلان أولى حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية في 31 كانون الاول الماضي، موقعا حتى الآن ما لا يقل عن 9 قتلى وأكثر من 400 مصاب، وسط ترجيحات بتجاوز عدد الإصابات المعلن إلى أكثر من ألف.

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