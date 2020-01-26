شيخ قبيلة بني مالك في البصرة ينتقد البيانات التي تصدر باسمه ويضفها بالمزورة

انتقد زعيم قبيلة بني مالك في البصرة الشيخ ضرغام المالكي، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، البيانات التي تصدر باسمه، واصفاً إياها بالبيانات المزورة والتي تكتب من قبل جهات من اجل تأجيج الوضع بالمحافظة.

وقال المالكي في حديث صحفي انه "لا صحة لجميع البيانات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو للثورة".

وأضاف، ان "الاجتماع الذي جرى في مضيفه كان مغلقاً وتشاوري ولم يخرج بأي بيان او مخرجات" مبيناً أنه "تفاجئ بصدور بيان بعد الاجتماع يدعو لإقالة قيادات أمنية ومسؤولين".

ودعا المالكي، "وسائل الاعلام الى عدم اعتماد اي بيان ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي دون الاتصال به شخصيا والتأكد منه".

وأشار إلى انه "واحد من المتظاهرين وليس قائدا للتظاهرات، او يدعي قيادتها، بل ان التظاهرات يمثلها ويقودها شبابها الذين يتواجدون في الساحات وخيام الاعتصام".