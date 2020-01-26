مطار بغداد يتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين بسبب فيروس كورونا

اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى البلاد من خلال اجراء الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس "كورونا".

وبينت إدارة المطار، في بيان ، إنه "بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية تم الايعاز للجهات المعنية والمختصة بذلك في المطار بإجراء الفحص الطبي الوقائي من فيروس (كورونا) لجميع الأشخاص القادمين الى العراق من الصين".

وأكدت انها تبذل "الجهود والمساعي الكبيرة في تقديم جميع التسهيلات والامكانات امام الفرق الطبية والتي باشرت عملها عبر منفذ مطار بغداد الدولي أمام الرحلات القادمة من الصين باتجاه العراق".