الأخبار

النزاهة تنفذ ثلاث عمليات وتضبط سبعة متهمين في نينوى


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تمكُّن ملاكاتها في نينوى من تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في المحافظة، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط وتوقيف (7) متهمين.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن "فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة تعبئة تلكيف الحكومية وتمكن من ضبط حالات تلاعب في كمية الوقود، بعد قيام الفريق بإجراء التدقيق والمطابقة"، موضحة أنه "تم ضبط ثلاثة متهمين من الموظفين العاملين في المحطة؛ لحصول نقص في مادة البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز، إضافة إلى وجود نقص في مبالغ واردات المحطة".

وأضافت الدائرة ان "فريق عمل المديرية قام، في عملية أخرى، بضبط ثلاثة متهمين يعملون في ميزان جسري (قبان) أهلي؛ لقيامهم بجباية مبلغ عشرة آلاف دينارعن كل شاحنة حمل دون موافقات أصولية خلافاً للقانون"، مشيرة إلى أن "المتهمين يقومون بتضليل أصحاب الشاحنات عبرإعطائهم وصولات وهمية".

وأوضحت "قيام الفريق بعملية ثالثة أسفرت عن ضبط متهم في الموصل يقوم بتعقيب معاملات قطع الأراضي في مديرية التسجيل العقاري – الزهور".

 

وبينت المديرية أنه "تم تنظَّـيم محاضر ضبطٍ أصولية بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليات التي تمَّت؛ بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيفهم وفقاً لأحكام المواد (315 و340و 331) على التوالي من قانون العقوبات".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سروة عبد الواحد تسلم نفسها للقضاء بعد صدور مذكرة قبض بحقها
عبد المهدي يترأس اجتماعاً لبحث موضوع فايروس ’’كورونا’’ وإجلاء العراقيين في ووهان الصينية
شيخ قبيلة بني مالك في البصرة ينتقد البيانات التي تصدر باسمه ويضفها بالمزورة
إخماد حريق بعد دقائق من اندلاعه داخل بناية تجارية بالشورجة
مطار بغداد يتخذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين بسبب فيروس كورونا
المنافذ: إحالة خمسة مسافرين باكستانيين للقضاء في مطار النجف
اللواء الركن عبد الكريم خلف : نقل الملف الامني لقيادات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات".
أهم قرارات القضاء بالجلسة الرابعة: مفاتحة صالح لإلغاء تعيين الكبيسي عضوا اصليا بالاتحادية
النزاهة تنفذ ثلاث عمليات وتضبط سبعة متهمين في نينوى
الحشد يعلن استمرار عمليات تطهير الصحراء من حزام بغداد إلى المثنى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك