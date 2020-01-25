الحشد يعلن استمرار عمليات تطهير الصحراء من حزام بغداد إلى المثنى

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي وآمر اللواء 11 اللواء علي الحمداني، السبت، عن استمرار عمليات تطهير الصحراء في قاطع المسؤولية الذي يمتد من مناطق حزام بغداد الى صحراء المثنى.

ونقل إعلام الحشد في بيان، عن الحمداني قوله، إن “محاولات العدو الداعشي مستمرة من اجل ضرب استقرار محافظات الفرات الأوسط والمحافظات المقدسة ويستغل بذلك منفذ الصحراء لكن قطعاتنا منتشرة في جميع الأماكن ونبعث رسالة اطمئنان لأهلنا في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بأن يعيشوا بسلام وأمان”.

واضاف أن “الامكانيات والتقنيات التي يمتلكها الحشد الشعبي من منظومة استخبارية تعمل بشكل منتظم وتنسيق متواصل مع الأجهزة الأمنية لديمومة الأمن في قاطع المسؤولية”.