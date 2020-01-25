مكتب عبد المهدي يعلن موعد إعادة فتح جسر السنك

أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، السبت، أن الأجهزة الأمنية ستفتتح جسر السنك وسط بغداد عصر اليوم.

وقال البياتي في حديث صحفي إن "عمليات وأمانة بغداد تبذلان جهوداً مشتركة برفع الحواجز والعوائق أمام حركة المواطن والعجلات".

وأضاف البياتي، أنه "تم فتح جسر الأحرار، وسيتم فتح جسر السنك عصراً".

وكانت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحات الخلاني وقرطبة والطيران أمام حركة العجلات بشكل كامل.