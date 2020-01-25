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شمخاني: الشعب العراقي حامل لواء إخراج أمريكا من المنطقة


قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الشعب العراقي حامل لواء إخراج أمريكا من المنطقة.

وذكر شمخاني أن "إقامة المظاهرات المليونية والتاريخية المناهضة "للاحتلال الأمريكي" والمطالبة بالاستقلال والسيادة الوطنية للعراق، هو علامة على أن الشعب العراقي هو حامل لواء إخراج أمريكا من المنطقة"

وأفادت وكالة "تسنيم"، مساء أمس الجمعة، بأن شمخاني، وصف عملية اغتيال قادة جبهة المقاومة وقاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس بأنه "خطأ استراتيجي ارتكبه ترامب وفريقه في البيت الأبيض".

وأكد شمخاني أن "العد التنازلي لإخراج أمريكا من المنطقة قد بدأ فجر يوم الجمعة، الموافق الثالث من الشهر الجاري (يوم مقتل سليماني والمهندس) وأن صوت قرع ناقوس تراجع القدرة الأمريكية الزائفة يتعالى يوماً تلو الآخر".

وأوضح شمخاني أن "المظاهرات التي قام بها ملايين العراقيين، أمس الجمعة، أظهرت أن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق في حال تم تطبيق قانون ترحيل القوات العسكرية لواشنطن، هو أداة فاسدة لا يمكن أن تؤثر على إرادة الدول والشعوب التي تسعى للحفاظ على استقلالها وسيادتها الوطنية".

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقول:  يجب على الولايات المتحدة من الآن فصاعداً أن تستعد لمشاهدة مظاهر قوة شعوب المنطقة كالسوط على جسد غطرستها كل يوم.

وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وارتدوا الأكفان، فيما رددوا هتافات وطنية وأخرى ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

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