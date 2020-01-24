التخطيط: سكان العراق تجاوز الـ ٣٩ مليون نسمة العام الماضي

أعلنت وزارة التخطيط ، الجمعة، أن عدد سكان العراق تجاوز ٣٩ مليون نسمة عام ٢٠١٩، فيما اشارت الى ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى ٩٣٪ ، نوهت الى أن ١٣٪ ممن أعمارهم عشر سنوات فاكثر "أميون".

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ، إن "وزارة التخطيط تتابع مؤشرات الامية، وغيرها من المؤشرات بنحو مستمر، من خلال اجراء المسوح الميدانية وإعداد الدراسات والتقارير الإحصائية، بالشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها اليونسكو"، مبينا ، أن "نسبة الامية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن (١٠) سنوات".

وأضاف الهنداوي، أن "بحسب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت (١٣٪)، والنسبة ترتفع بين الإناث ممن تزيد أعمارهن عن ١٠ سنوات لتصل إلى (١٨٪)، فيما تنخفض بين الذكور إلى (٨٪)، و(٨٧٪)من الافراد ممن تزيد أعمارهم عن ١٠ سنوات فما فوق، ليسو اميين، من بينهم (٨٢٪) من النساء، لسن اميات، مقابل (٩٢٪) من الذكور، ليسو اميين".

ولفت الهنداوي إلى أن "نسبة الالتحاق بالدراسة الابتدائية بلغت (٩٣٪) مقابل (٥٧٪) هي نسبة الالتحاق بالدراسة المتوسطة وتنخفض إلى (٣٠٪) نسبة الالتحاق بالدراسة الاعدادية"، موضحا ، أن "عدد سكان العراق وصل إلى اكثر من (٣٩) مليون نسمة عام ٢٠١٩،

فيما يبلغ السكان الذين هم بعمر (١٠) سنوات فاكثر (وهو العمر الذي يتم احتساب نسبة الامية له) (٢٨) مليون نسمة، وباعتبار ان نسبة الامية هي (١٣٪) ، فان عدد السكان الأميين، بموجب هذه النسبة يصل إلى (٣) ملايين و(٧٠٠) الف من الذكور والإناث".

وأكد الهنداوي، "تواصل الاستعدادات على قدم وساق، لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الجاري، الذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة في العراق".