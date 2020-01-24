مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية : القوات الأمريكية قتلت أكثر من نصف مليون عراقي ونشرت الإلحاد والمخدرات في البلاد

أكد مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية محمد صادق الهاشمي، الجمعة، أن القوات الأمريكية قتلت أكثر من نصف مليون عراقي ونشرت الإلحاد والمخدرات في البلاد.

وقال الهاشمي في حديث لـفضائية " العهد" إن "القوات الامريكية قتلت اكثر من نصف مليون عراقي ودمرت البنى التحتية بما يقدر اكثر من 250 مليار دولار بما فيها الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "امريكا هي من تفرض على العراق منع توقيع عقود للنهوض بالعراق"، مؤكداً أن "أمريكا نشرت الالحاد والبغاء والمخدرات في العراق".

وأشار الهاشمي، إلى أن "أمريكا استخدمت اليورانيوم المحرم لنشر السرطان في العراق".