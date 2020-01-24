الشيخ الخزعلي: التظاهرة المليونية كانت واضحة لترامب.. إذا لم تخرج بإرادتك فستخرج رغماً عن أنفك

قدّم امين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، الشكر لكل من دعى إلى حظور التظاهرة المليونية والمشاركة فيها، فيما أكد ان التظاهرة المليونية كانت واضحة لترامب.. "إذا لم تخرج بإرادتك فستخرج رغماً عن أنفك".

وقال الخزعلي في تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي :"شكراً لكل العراقيين، وكذلك الشكر لكل من دعى الى حضور التظاهرة والمشاركة فيها ودعمها من قادة ورموز وشخصيات سياسية وعشائرية واكاديمية واعلامية، وفي مقدمتهم سماحة السيد مقتدى الصدر الذي كان أول من بادر".

وأضاف :"إلى ترامب الاحمق.. المليونية كانت واضحة وبأن رسالة الشعب الرافضة كانت واضحة وانك إذا لم تخرج بإرادتك فإنك ستخرج رغماً عن أنفك.. وهذا وعد المقاومين".