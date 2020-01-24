نائب: تظاهرات اليوم رسالة الى ترامب "لا تتدخل في شؤوننا"

اعتبر النائب علاء الربيعي الجمعة، ان التظاهرات المليونية التي انطلقت اليوم هي رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب برفض تواجد قواته على اراضينا ورفض تدخله بشؤون بلادنا.

وقال الربيعي في حديث صحفي، ان "تظاهرات المليونية التي انطلقت صباح اليوم والتي شارك فيها ابناء الشعب العراقي من جميع المحافظات، هي ابلغ رد واوضح رسالة يرسلها الشعب الى ترامب برفض تواجد قواته على اراضينا".

واضاف الربيعي، ان "مسؤولي امريكا يقولون ان الحكومة الحالية لتصريف الاعمال ويلمحون لعدم تنفيذ قرار الانسحاب لكنهم اليوم وبعد قرار ممثلي الشعب الذي صوتوا عليه باخراج القوات الاجنبية، واليوم بتظاهرات الشعب العراقي الرافضة للمحتل فلم يعد هنالك اي مبرر لبقاء تلك القوات على اراضينا".

واكد الربيعي، ان "تظاهرات اليوم هي رسالة سلمية الى المجتمع الدولي برفض التدخلات بشؤون العراق ورفض من يتجاوز على سيادة البلد وتواجد القوات الامريكية على اراضينا، كما انها رسالة الى ترامب بانه ينبغي عليه عدم التدخل بشؤوننا".

وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

وكان البرلمان صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.