وفد يمثل المتظاهرين في التحرير يزور السعودية

يا ترى ماذا يفعل هذا الوفد في السعودية؟ ومع اي جهة سيجتمع فيها؟ وهل من يريد وطن يبحث عنه في الدولة الراعية للإرهاب التي لديها اكثر من 6000 إرهابي معتقل في العراق بتهم ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب العراقي؟

اذا أردتم معرفة الجواب ابحثوا في تويتر عن حساب (أمجد الطه) السعودي الذي استقبلهم، وسترون أنه تكفيري متطرف بامتياز، واحد أبواق الجماعات الارهابية.. وحينئذ ستفهمون ما سيحدث..

نتمنى من متظاهري ساحة التحرير اعلان موقف من الوفد الذي يقول أنه يمثل المتظاهرين.

واذا كان المتظاهرون يتمكنون من تكوين وفد يمثلهم فكان من الاولى ان يتحاوروا مع الحكومة العراقية للوقوف على مطالبهم ومتابعتها هذا كانت النيات سليمة