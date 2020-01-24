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انطلاق تظاهرة كبيرة وسط بغداد ترفض الوجود الأميركي بالعراق


انطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية وارتدوا الاكفان، فيما ردووا هتافات بحب الوطني واخرى ترفض التواجد الاميركي على الاراضي العراقية.

وكان البرلمان صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

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انطلاق تظاهرة كبيرة وسط بغداد ترفض الوجود الأميركي بالعراق
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