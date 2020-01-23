قيادي بالحشد الشعبي : تمشيط الصحراء الغربية وصولا لكربلاء والنجف لان الجيش الامريكي يمد الدواعش بالسلاح بانزال جوي

أوضح القيادي في الحشد الشعبي قصي الانباري، الخميس، ان قوات الحشد والقوات الساندة لها تقوم بعمليات نوعية في الصحراء الغربية خاصة بعد قيام القوات الأميركية بجولات في تلك المنقطة، لافتا الى ان الاميركان يدعمون داعش الاجرامي بالسلاح والعتاد عبر الانزال الجوي.

وقال الانباري في تصريح صحفي ان “ الحشد الشعبي يواصل عملياته لتطهير وتمشيط الصحراء الغربية الممتدة من سورية والأردن والسعودية وصولا لحدود كربلاء والنجف”.

وأضاف ان “قوات الحشد الشعبي ينفذ بين الحين والأخر عمليات امنية في الصحراء الغربية والمحاذية لمحافظات الفرات الأوسط خاصة بعد تجوال الاميركان في تلك الصحراء وتسيير طائراتهم في سمائها”.

وبين ان “ داعش الإرهابي وباعتباره تابعا لاميركا لديه عدد من المضافات في الصحراء الغربية، حيث ان عمليات الحشد المنفذة هناك جاءت من اجل القضاء على أي تواجد للإرهابيين”.

وأوضح ان “ القوات الأميركية تساند داعش الإرهابي وتنفذ انزالات بين الحين والأخر لدعم الإرهابيين بالسلاح والعتاد لادامة بقائه في بعض المناطق الصحراوية”