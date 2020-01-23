مصدر امني : عناصر كردية مرتبطة بالاجهزة الاستخبارية الأميركية قامت بالاغتيالات في ساحة التحرير

افاد مصدر امني مطلع ان هناك معلومات خطيرة تحدثت بشأن عمليات قنص المتظاهرين قامت بها عناصر كردية مرتبطة بالاجهزة الاستخبارية الأميركية.

واوضح المصدر “لدينا معلومات مؤكدة بوجود تنسيق بين عناصر كردية وعناصر استخبارية أميركية قامت بقتل وقنص المتظاهرين في اوئل تشرين الأول 2019 ” مشيرا الى ان الشخص المسؤول عن قنص المتظاهرين مقرب من السفارة الاميركية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “أربيل تحتضن اكبر محطة استخبارية أمريكية تقوم بتأجيج الوضع في ساحات التظاهر وخلط الأوراق”,

مطالبا الحكومة والمتظاهرين بـ”ادانة بعض الأطراف والقيادات الكردية وامريكا بشان جريمة قنص المتظاهرين”.