محلل: لقاء صالح بترامب اهان سيادة العراق واضعف موقفه دوليا

عد المحلل السياسي حافظ ال بشارة، الخميس، لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس الاميركي إهانة لسيادة العراق وأضعف موقفه دوليا وتحدي لإرادة الشعب والمكونات السياسية.

وقال ال بشارة في تصريح نشره موقع المعلومة ان “اعتداء أميركا على قادة الحشد يمثل انتهاكا لسيادة العراق وهناك قرار مصوت على خروجهم ما يتطلب من رئيس الجمورية ان تكون له مواقف رافضة للوجود الأميركي”.

وأضاف ان “رئيس الجمهورية برهم صالح اهان سيادة العراق وضرب كرامة البلد عرض الحائط ورسم صورة للعالم بان العراق منقسم وغير موحد بمواقفه خلال لقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وأوضح ان “صالح اضعف موقف العراق دوليا ومن الممكن ان تتكرر الاعتداءات على العراق وانتهاك اجواءه من دول أخرى بعد لقاءه بترامب”