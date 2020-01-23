محافظ الديوانية يقرر اغلاق المبنى البديل للحكومة المحلية

قرر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، إغلاق المبنى البديل للحكومة المحلية الواقع في القضاء ذاته ابتداءً من، اليوم الخميس، ولغاية الاثنين المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للشعلان في بيان "حفاظاً على السلم الأهلي والأمن العام لمحافظتنا العزيزة ودرءً للفتنة التي قد تنشب بين أبناء المحافظة الأعزاء في قضاء الحمزة الشرقي ولتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يحاولون تأجيج الفتن والفوضى من خلال إثارة النزاعات الأهلية، قرر محافظ الديوانية إغلاق المبنى البديل للحكومة المحلية الواقع في القضاء ذاته ابتداءً من اليوم ولغاية الاثنين المقبل".

وأضاف، أن "هذا القرار جاء بعد لقائه الشعلان بعدد من شيوخ ووجهاء قضاء الحمزة الشرقي في المحافظة وتم الاتفاق على تعطيل دوام الحكومة المحلية لخمسة أيام".