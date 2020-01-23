الحشد الشعبي يعلن الانتهاء من عمليات تطهير صحراء النجف وكربلاء

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي علي الحمداني أن قوات الحشد انهت عمليات تطهير صحراء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

وقال الحمداني إن “هذه العمليات التي اشتركت فيها قطعات الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي إنطلقت من محاور عدة بهدف تأمين المناطق الصحراوية التي يحاول تنظيم داعش ان يستغلها ويشن هجمات متفرقة”.

واوضح، أن “القطعات ستستمر بعمليات التطهير والتفتيش في مختلف قواطع المسؤولية لينعم الأهالي بالأمن والأستقرار”، مبينا أن “هناك جهد مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي لتأمين المناطق كافة وعدم أعطاء اي فرصة للمجاميع الإرهابية”.