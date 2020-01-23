كتائب حزب الله تدعو الشعب العراقي الى المشاركة في ثورة العشرين الثانية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد

دعت كتائب حزب الله الشعب العراقي الى المشاركة في ثورة العشرين الثانية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقالت في بيان : إننا ندعوكم ان تصُولوا الجمعة القادمة في ساحاتِ الشرفِ للتظاهرِ ضدّ المحتلّ الأجنبيّ الذي تجرّأ على تحدّي إرادةِ الشعب العراقيّ، واستهانَ بسيادته واستقلاله، لإصراره على إبقاء قواته العسكرية الغاشمة بالعراق رغما عن قرار مجلس النواب.

وتابع البيان: إن هذه الثورة العراقيّة سترفع -حصراً- رايةَ العراق عالياً بأكُفّ أبنائه السنة، والشيعة، والعرب، والتركمان، والأكراد وكل أطياف عراقنا العزيزة.