شرطة النجف تنفي قطع أي طريق في المحافظة

أعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف، الخميس، عدم قطع أي طريق او شارع في المحافظة.

وقال مدير اعلام الشرطة المقدم مقداد الموسوي في حديث صحفي إن “النجف تتمتع باستباب امني كبير ولا وجود لقطع الطرق والشوارع سواء الرئيسية او الداخلية منها على العكس من اليومين السابقين حيث كان هناك اغلاق للعديد من الشوارع بالاطارات المحترقة”.

واضاف الموسوي أن “الاجهزة الامنية تنتشر وفق الخطط المعدة من قبل القيادة لمعالجة اي طارئ قد يحدث”، مشيرا الى “تأمين ساحة التظاهرات لضمان حماية المتظاهرين”.