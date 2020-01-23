مصدر: الأمريكان يمتنعون عن استهداف داعش الارهابي في الانبار بذريعة وجود خلافات

كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، عن امتناع القوات الأميركية المتواجدة في محافظة الأنبار عن استهداف تنظيم داعش الاجرامي في المناطق الغربية والصحراوية بذريعة وجود “خلافات”.

وقال المصدر إن “القوات الامريكية اوقفت استطلاع طيرانها الحربي في مناطق ارتكاز داعش لتزويد القوات الامنية بكافة المعلومات عن تحركات خلايا ارهابي التنظيم كما هو متفق عليه سابقا بحجة وجود خلافات مع الحكومة المركزية”.

واضاف المصدر، أن “الطيران الامريكي الحربي والمسير يحلق وباستمرار في عموم مدن المحافظة الا انه لا يستهدف تحركات خلايا التنظيم الاجرامي رغم رصده”، مبينا ان “عمليات الاستطلاعات الجوي للطيران الامريكي اختصر على حماية القواعد الامريكية في الانبار دون استهداف اي تجمع لعناصر داعش”.

وتابع، أن “هناك اتفاقيات ابرمت بين القوات الامريكية والحكومة المركزية لمحاربة داعش الارهابي اينما وجدوا الا ان هذه الاتفاقيات لم تعد تلزم بها القوات الامريكية في استهداف خلايا التنظيم الاجرامي”.