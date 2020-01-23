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عضو بالامن النيابية: ثلاث جهات ستؤمن تظاهرات الغد


كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، عن خطة امنية مشتركة تم الاعداد لها بين عدة جهات لتأمين التظاهرة المليونية المؤمل انطلاقها صباح غد الجمعة ضد التواجد الاجنبي في العراق.

وقال الزيادي في حديث صحفي ان "تظاهرات صباح يوم غد المليونية والتي سيحضر فيها ابناء الشعب العراقي من جميع المحافظات هي حدث تأريخي ومهم وهنالك جهودة كبيرة يتم بذلها بغية انجاح التظاهرة والمضي بها بالشكل الامثل"،

مبينا ان "هنالك خطة امنية مشتركة واجتماع مع قياة عمليات بغداد لمناقشة جميع اجراءات تامين التظاهرة".

واضاف الزيادي، ان "اعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن تحالف سائرون كانوا قبل قليل في قيادة عمليات بغداد، و تم خلال اللقاء مناقشة جميع جوانب خطة تامين التظاهرة وحماية المتظاهرين وسلامتهم"،

لافتا الى ان "هنالك تعليمات واضحة وسيكون هنالك جهد مشترك بين القوات الامنية والاستخبارية وابناء الحشد الشعبي والقبعات الزرق اضافة الى اجهزة امنية سرية ستقوم بواجباتها لحماية التظاهرة في مجهود تم تنسيقه على اعلى المستويات".

 

ومن المقرر ان تنطلق صباح يوم غد الجمعة، تظاهرة مليونية للمطالبة باخراج القوات الاجنبية من العراق.

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