فيسبوك يشن الحرب ويغلق صفحات الحشد الشعبي

بدأ موقع فيسبوك منذ امس حربا على الحشد الشعبي، وقام بإغلاق صفحة التوجيه العقائدي الرسمية الموثقة بعلامة زرقاء، وأربع صفحات رسمية أخرى، وعشرات الحسابات لاعلاميين وعناصر بالحشد الشعبي.

وبلغني أن ادارة فيسبوك بدأت اغلاق اي صفحات أو حسابات تضع صورة الشهيد أبو مهدي المهندس، أو الشهيد قاسم سليماني كصورة بروفايل أو غلاف،، فضلا عن حذف منشورات ومعاقبة ناشريها بحظر مؤقت.

ويأتي هذا ضمن الحرب الاعلامية الامريكية التي تجند لها سفارتها ببغداد جيشا إلكترونيا، من ضمن مهامه رصد الصفحات الوطنية للحشد وفصائل المقاومة والناشطين غير الموالين، والتوصية بفرض عقوبات لتقييد النشر او حذف الصفحة.

هذا هو مفهوم الديمقراطية وحريات التعبير في الثقافة الامريكية.