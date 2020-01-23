شرطة كربلاء تعلن انطلاق عمليات استباقية لمسح المناطق الصحراوية المحاذية لبابل والانبار

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن انطلاق عمليات امنية واستباقية لمسح المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي بابل والانبار.

وقالت القيادة في بيان إنه "ضمن عملية درع الفرات الأوسط اجرت الأجهزة الامنية عمليات استباقية ومسح ميداني للمناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي بابل والانبار".

واضافت أن "القوة الامنية التي شاركت في هذه العملية كانت مؤلفة من الجيش وقوة من شرطة كربلاء متمثلة بفوج طوارئ كربلاء الثالث ومكافحة الجرائم كذلك الاجهزة الامنية والاستخباراتية فضلا عن قطعات الحشد الشعبي وكانت واسعة النطاق تم من خلالها تفتيش المناطق الصحراوية من الخط الاستراتيجي بأتجاه بحيرة الرزازة".

واشار البيان الى ان "هذه العملية الأمنية هي لإجراء المسح الميداني وضرب اي أوكار للإرهاب وللقضاء على الخلايا النائمة ان وجدت وحسب المعلومات الاستخباراتية المتوفرة بغية تأمين وفرض احكام السيطرة على جميع المناطق المحاذية للمحافظة وتأمين الحدود الادارية".